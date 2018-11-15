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Бизнес-трибуна
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15.11.2018 14:59
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Формат коворкинга: доходно или непонятно?

В третьем квартале 2018 года в Петербурге открылось два новых коворкинга: классический коворкинг в Адмиралтейском районе и столярная мастерская в Кировском районе, а в четвертом квартале ожидают открытия еще трех. Вместе с экспертом Becar Asset Management выясняем, как сегодня развивается этот формат и почему он все еще непонятен российскому рынку.

Формат коворкинга: доходно или непонятно?

pixabay.com

Уже начато бронирование рабочих мест и мини-офисов в коворкинге в Бертгольд Центре в Адмиралтейском районе, о своих планах по открытию новых коворкингов также заявил «Порт Севкабель». Несмотря на кажущуюся популярность формата, коворкингам на рынке нелегко – с начала года прекратили свою деятельность более пяти подобных мест. Основная причина – смена формата.

В Центральном и Петроградском районах коворкинг-центров больше всего (около 60%), и более половины их расположены в торгово-офисных зданиях, на долю бизнес-центров приходится более 20%. Большинство активных сегодня коворкингов были открыты в последние два года.

«В Петербурге сейчас невысокая доля вакантных площадей в офисных объектах, поэтому рынок коворкингов не будет развиваться так быстро, как, например, в Москве. Здесь скорее развернется конкуренция со стороны инфраструктуры в обычных бизнес-центрах, где элементы коворкинга позволят предоставлять арендаторам дополнительные услуги: временные офисы для проектных команд, переговорные, конференц-залы и общие кофе-пойнты. Такая инфраструктура позволяет выделить объект среди прочих равных, обеспечить монетизацию мест общего пользования или повысить доходность арендопригодных, но не очень ликвидных помещений», - комментирует Константин Королев, руководитель сети коворкингов GrowUp. – «Поскольку в Петербурге активно развивается гостиничный сегмент и, в частности, апарт-отели, здесь довольно быстро могут появиться качественные примеры симбиоза коворкинга и отеля, коливинги или другие смешанные форматы для жизни и работы».

При наличии в составе объекта зоны open space* и мини-офисов, рабочие места распределяются в соотношении 56% и 44% соответственно. На 1 рабочее место в классическом коворкинге приходится около 8 кв.м. общей площади объекта (с учетом МОП), в том числе 4-5 кв.м. зоны open space* или мини-офисов. На 1 рабочее место в специализированном коворкинге приходится около 10 кв.м. общей площади объекта (с учетом МОП), в том числе около 6 кв.м. зоны open space*. Уровень заполняемости коворкингов Санкт-Петербурга в 3 квартвл 2018 года  составляет около 80%. Ставки аренды в специализированных коворкингах за разные категории рабочих мест не изменились. Стоимость аренды мини-офиса на 2-4 человека в среднем по городу –  около 30 000 тыс. руб. / мес. Час аренды переговорной комнаты стоит в среднем около 750 руб., лектория – 1 450 руб./час, конференц-зала – 3 400 руб./час.

Как рассказала Ольга Шарыгина, управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management, первыми специализированными коворкингами в мире можно назвать площадки для IT-специалистов. После появились коворкинги, условно «творческие» – для архитекторов, дизайнеров и т.д. Также можно встретить коворкинги для прикладного творчества – гончарные, столярные, швейные, подобный есть в Гостином дворе. При этом бизнес-центр не является прямым конкурентом коворкингу. По ее словам, вопрос о конкуренции встает, когда мы рассматриваем не единичного резидента, а небольшую группу в 5-10 человек.

«Ощущение конкуренции возникает в узком сегменте, – пояснила Шарыгина. – Если же говорить о трансформациях бизнес-центра по аналогии с коворкингами – (создание общественных пространств, например), то здесь скорее вопрос конкуренции внутри сегмента с другими БЦ. На мой взгляд, коворкинги по-прежнему более уязвимы. За последние 25 лет рынок научился качественно управлять БЦ, но новый формат офиса пока неясен, как и неясны перспективы и доходность этого продукта. Чаще всего коворкинги как малые форматы не выживают, в основном эта история интересна крупным сетевым проектам. Но не весь рынок понимает, что это за формат: в России, где мыслят традиционно, коворкинг – все еще «ругательное» слово. Как правило, коворкинги закрываются из-за отсутствия нормальной операционной прибыли. По нашим данным, два коворкинга закрылись именно из-за нехватки ликвидности. Перспектив по привлечению ЦА не было, а проблема с окупаемостью – была,  поэтому собственникам было выгодно закрыть их и использовать площади по-другому».

*Офис открытого типа 

Компания Бекар

 

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