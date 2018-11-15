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Общество
15.11.2018 15:17
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«Обойдётся». Вдова Егора Летова не стала советовать Мединскому «хорошую музыку», а именем музыканта предлагает назвать космический корабль

Бас-гитаристка группы «Гражданская оборона» вдова Егора Летова Наталья Чумакова лаконично ответила на просьбу «Фонтанки» подсказать Владимиру Мединскому, с какой пластинки министру культуры России стоит начать знакомство с по-настоящему хорошей музыкой.

«Нет уж. Обойдётся», – сказала Наталья Чумакова 15 ноября «Фонтанке».

Напомним, Владимир Мединский назвал слушателей Летова маргиналами. Ранее группа фанатов «Гражданской обороны» спела песни Летова у входа в здание Минкульта в Москве и заклеила табличку ведомства плакатом «Министерство культуры имени Егора Летова».

Сегодня Владимир Мединский не смог дать рекомендации россиянам, какую музыку слушать, чтобы не быть «маргиналами». На вопрос «Фонтанки», какую музыку он сам слушает и что мог бы порекомендовать, Мединский ответил кратко: «Хорошую». В ответ на уточняющий вопрос, что он считает хорошей музыкой, министр промолчал.

Комментируя реплику министра про маргиналов, вдова Егора Летова отметила, что среди слушателей музыки лидера «Гражданской обороны» есть самые разные люди.

«Летова слушают люди из самых разных слоев общества, в том числе даже и чиновники, и огромная аудитория так называемых «культурных» людей, но министр культуры не имеет об этом ни малейшего понятия», – сказала она.

Наталья Чумакова отметила, что вся эта история с идеей присвоения имени Летова аэропорту изначально вызывала у неё смех. «А теперь уже реально поднадоело. Почему я должна комментировать какую-то чушь? И так понятно, что этого не произойдет».

«Одна моя подруга, известный кинокритик, предложила назвать его именем космический корабль. Вот это было бы красиво. И корабль — это не спутник, который крутится на орбите, а потом падает на Землю и сгорает. Этот корабль уходит в далекий космос», – добавила Наталья Чумакова в разговоре с «Фонтанкой».

Владимир Мединский вступил в заочный спор с ценителями творчества Егора Летова 12 ноября, когда не поддержал идею присвоения Омскому аэропорту имени легендарного сибирского музыканта и назвал его живым. Лидер «Гражданской обороны» умер в 2008 году.


© Фонтанка.Ру

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