«Зебра» не спасла: смертельное ДТП в Рощино попало на видео

Пожилой мужчина – 1953 года рождения – скончался в карете Скорой помощи после того, как был сбит автомобилем утром 15 ноября в Рощино.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 7:40 на Железнодорожной улице (дорога Ушково – Гравийное) 38-летний водитель «Рено Логана» совершил наезд на человека. Это произошло в зоне пешеходного перехода.

На записи в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» видно, как немолодой пешеход остановился перед освещённой фонарями «зеброй», проверил, что машин близко нет, и уже почти на середине дороги увидел несущуюся на него легковушку. Отойти он просто не успел.