Генпрокуратура: Цеповязу передавали на зону деликатесы на десятки тысяч рублей в месяц

Осужденному почти на 20 лет члену «банды Цапков» Вячеславу Цеповязу покупали и передавали в колонию продукты питания почти на 60 000 рублей в месяц. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Ведомство уже установило местного жителя, который привозил продуктовые передачи на зону.

Об этом 15 ноября сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Гражданин регулярно, от одного до трех раз в месяц, закупал продукты и привозил их в колонию, где отбывал наказание Цеповяз. Это местный житель. Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение. Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного — приблизительно в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц», — рассказал Куренной.

Небогатое казенное меню Цеповязу скрашивали конфеты, колбасы, дорогой сыр, готовые салаты, красная икра, сигареты, сырое куриное мясо, крабы, красная рыба. Передавали ему и предметы одежды, а также сотовые телефоны.

В Генпрокуратуре отмечали, что вес передаваемых посылок превышал разрешенные 20 кг. А сырое мясо, например, проносить и вовсе запрещено. Цеповяз же жарил шашлыки на пасеке, где работал, не соблюдая особый режим пребывания там. При этом подлинность фото с шашлыками, сделанного, предположительно, на пасеке, будет определять специальная экспертиза.