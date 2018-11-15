Театр из Хельсинки привезёт в Петербург спектакль о разделённой войной семье

В Музее Достоевского в Петербурге 5 и 6 декабря покажут спектакль театра ХИТ Хельсинки «Письмо матери», посвящённый истории одной семьи, разделенной войнами. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба музея.

Постановка рассказывает о том, как разделённые в детстве во время войны сестры находят друг друга благодаря письмам матери. «Спектакль отражает общность судеб финских и русских людей и сходства человеческих отношений в исторических перипетиях прошлого века». Представление пройдёт на финском языке с русскими субтитрами.

Визитной карточкой профессионального коллектива ХИТ Хельсинки организаторы называют оригинальные пьесы со спонтанным чувством риска и приключений. Этот же театр в 2014 году организовал в Хельсинки театральный фестиваль Russian Nights.

Одну из главных ролей в «Письме матери» исполняет русскоязычная актриса Анастасия Тризна. О своей карьере и театральной жизни в Финляндии она рассказала в интервью «Фонтанке».