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Строительство
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15.11.2018 14:30
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Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.

Теперь для клиентов «Группы ЛСР» доступны различные ипотечные предложения от «Газпромбанка», «ВТБ», «Сбербанка», «Банка «Санкт-Петербург», «Абсолют», «Уралсиб», «СМП», «Совкомбанк» и «Российский капитал».

Продажи в комплексе NEOPARK открыты совсем недавно. Сейчас покупателям доступно все многообразие планировок: от студий площадью 34 кв. м до трехкомнатных апартаментов евроформата площадью 76 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 115 тыс. рублей.

NEOPARK состоит из трех 12-этажных домов и рассчитан всего на 253 апартамента, большинство из которых видовые. Этого удалось добиться благодаря расположению корпусов в шахматном порядке на самой границе с Пулковским парком.

Высокий уровень освещенности в апартаментах достигнут за счет больших окон (высотой до 2,1 м и шириной до 3,1 м), а также потолков до 3 м. Уникальные планировочные решения и оригинальный дизайн мест общего пользования задают неповторимый стиль всему проекту. В комплексе преобладают европланировки, отличающиеся функциональностью и эргономичностью. Апартаменты сдаются без отдел­ки: для клиента предусмотрена возможность реализовать собственное дизайн-решение.

Прилегающую к комплексу территорию к моменту завершения объекта благоустроят по индивидуальному проекту. Внутренний двор – это приватная зона, которая будет полностью закрыта от посторонних. Выезды и калитки оснащены электронными системами доступа, входы в вестибюли и помещения оборудуются системами видеодомофонной связи, охраняемый подземный паркинг на 84 машиноместа будет оснащен автоматическими воротами, камерами видеонаблюдения.

Рядом проходят Московское и Пулковское шоссе, Дунайский проспект. При этом в квартирах будет тишина и спокойствие – соседние дома удачно скрывают комплекс от магистралей. До метро «Звездная» 15 минут пешком. На автомобиле можно за 20 минут доехать до исторического центра, за 15 минут до аэропорта и за час до дворцовых пригородов Санкт-Петербурга.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

АО «СМП Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №3368 от 16 декабря 2014 года

ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Апартаменты "NEOPARK" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru

 

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ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
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