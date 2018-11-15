Путин рассказал о переговорах с вице-президентом США. Обсуждали ракеты и Трампа

Президент России Владимир Путин рассказал подробности встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, встреча прошла 15 ноября на полях саммита в Сингапуре.

«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) и как здесь будут развиваться события», — заявил Путин.

Напомним, ранее в США заявили о выходе из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора. В Кремле все обвинения амерканских властей отрицают.

Кроме того, Путин с Пенсом говорили о предстоящей встрече российского президента с американским. «Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить», — подчеркнул Путин.

Напомним, встреча с Пенсом была организована спонтанно — Путин подошел к вице-президенту США поздороваться, перекинулся несколькими словами, после чего и решено было организовать отдельную беседу. Она продолжалась около 20 минут и проходила в закрытом формате.