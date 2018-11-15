ЕСПЧ рекомендовал России изменить законодательство о митингах после победы Навального в суде

Большая палата Европейского суда по правам человека 15 ноября вынесла окончательное решение в деле оппозиционера Алексея Навального против российских властей. За задержания политика на митингах с 2012-го по 2014 год Россию обязали компенсировать моральный вред и призвали изменить закон.

«Ранние прецеденты утвердили мнение суда в том, что российское законодательство в вопросе демонстраций, протестов и собраний не имеет надлежащих гарантий от деспотического вмешательства <...> В деле мистера Навального также обнаружены признаки «структурной неадекватности» законодательства», – говорится в заявлении суда, опубликованном на сайте.

ЕСПЧ настаивает, что примером могут служить случаи, когда власти якобы разгоняли демонстрантов только из-за отсутствия согласования.

«Суд призывает Россию создать законодательные механизмы для властей, чтобы должным образом учитывать фундаментальную важность права людей на собрания, а также продемонстрировать необходимую толерантность к неразрешенным, мирным протестам», – говорится в решении.

Европейский суд в Страсбурге постановил взыскать с России 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда Навального, а также около 1000 евро властям необходимо выплатить для возмещения материального ущерба и еще 12,6 тысяч евро уйдут на судебные издержки.

Большая палата настаивает, что в отношении оппозиционера были нарушены несколько статей Европейской конвенции о правах человека, включая 18-ю, запрещающую властям ограничивать гарантируемые другими статьями права – свободу собраний и личную неприкосновенность. Эта статья была добавлена 15 ноября, а в первоначальном решении она не упоминалась.

Алексей Навальный перед началом заседания выложил селфи из Страсбурга, где написал: «Правительство России требует признать, что все было законно. Мы, мягко говоря, не согласны».

Напомним, что Навальный уже три раза получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. В 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, в 2016-м он получил 56 тысяч евро по резонансному делу «Кировлеса», а в 2018-м — более 4 миллионов рублей по делу «Ив Роше». Из-за задолженности по делу «Кировлеса» Навальный едва не пропустил заседание по своему делу в ЕСПЧ. Однако он успел в кратчайшие сроки выплатить двухмиллионный долг, связаться с приставами и снять ограничения, в том числе запрет на вылет из страны. Теперь он намеревается добиться компенсации от приставов, по чьей вине его билеты сгорели, а юристу пришлось оплатить срочную поездку в Киров для разбирательства.