Главу Морской спасательной службы России обвиняют в хищении 30 млн. ФСБ забрала у него втрое больше

Руководитель Морской спасательной службы Росморречфлота обвинен в мошенническом хищении бюджетных средств при заключении контракта с коммерческой организацией. При обыске у Андрея Хаустова изъяли денег на 100 млн рублей и антиквариат.

Об уголовном деле о хищении 30 млн рублей сообщили в Северо-Западном управлении СК на транспорте. По версии следствия, глава спасслужбы заключил договор аренды грузовых контейнеров с калининградской компанией «Экофрахт», но он не исполнялся. Размер ущерба оценивается в полную стоимость договора.

Гендиректор и учредитель «Экофрахта» Евгений Пономарев также является фигурантом дела. Он отпущен под подписку о невыезде. Предприниматель сообщил «Фонтанке», что полностью не исполненным договор считать нельзя, так как его фирма оказывала услуги Морспасслужбе.

Андрей Хаустов на рабочем месте отсутствует. По словам секретаря, руководитель находится в отпуске и выйдет со следующего понедельника.

По информации СКР, главу спасслужбы задерживали на двое суток в качестве подозреваемого, но изолировать через суд не смогли и отпустили под подписку о невыезде. Теперь ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

При обыске у Хаустова были изъяты более 100 млн рублей наличными и коллекция антиквариата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник.