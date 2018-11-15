ФСБ поймала капитана ГИБДД на взятке в 300 тысяч. Он уже «светился» в деле о скандальном ДТП

При получении взятки в размере 300 тысяч рублей в Москве задержан инспектор группы по исполнению административного законодательства ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы капитан Роман Тюренков. Операцию провели накануне оперативники управления «М» УФСБ по Москве и области, курирующего борьбу с коррупцией в полиции, совместно с сотрудниками управления собственной безопасности столичного ГУ МВД, сообщает 15 ноября РБК.

О предстоящей взятке сообщил правоохранителям сам взяткодатель – потерпевший. По его словам, инспектор вымогал у него деньги, взамен обещая не привлекать его к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее лёгкий и средний вред здоровью – по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Роману Тюренкову 39 лет, он служит в полиции с 18 лет – с 1997 года. Любопытно, что он уже «светился» в СМИ, причём тоже не с лучшей стороны – его имя упоминалось в скандале с уголовным делом о смертельном ДТП с участием подполковника ФСБ. Об этом случае РБК рассказывает со ссылкой на «Новую газету».

В 2011 году в Москве чёрный Nissan Patrol сбил на пешеходном переходе 75-летнюю Зинаиду Чапанову. Она, по словам родственников, смогла вытолкнуть с проезжей части 10-летнего внука, и он не пострадал, но сама получила переломы костей черепа, таза, рёбер и другие травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель «Ниссана» Николай Ермилов утверждал, что пожилая женщина не касалась его автомобиля, а сама поскользнулась и упала на проезжую часть. То, что Ермилов – старший научный сотрудник 16-го Центра ФСБ России, стало известно не сразу. Он скрывал этот факт от следствия, пишет издание.

Проверку обстоятельств ДТП проводил как раз инспектор Тюренков, выяснили журналисты. Он, по их данным, не нашёл в действиях Ермилова «признаков состава преступления», погибшая была сама виновна в происшествии. В возбуждении уголовного дела Ермилов постановил отказать.

Родственники Чапановой через суд добились возбуждения уголовного дела по статье 264 УК, предусматривающей ответственность за гибель человека при нарушении ПДД.