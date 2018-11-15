«Центр такси сможет действовать в качестве командного центра?» Кто ждет в Хельсинки «Яндекс.Такси»

Появление сервиса «Яндекс.Такси» в Хельсинки вызвало в Финляндии волнение и пересуды. Местные СМИ предупреждают, что российское приложение хочет слишком широкий доступ к персональным данным. Ветераны рынка не хотят уступать новичку. Российскому гиганту с помощью демпинговых цен предстоит попытаться победить консерватизм и страхи финнов.

Bruno Puolakainen, Yandex.Taxi

Российский сервис по вызову такси «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в финской столице 9 ноября, и уже через пару дней в СМИ появились намёки, что приложение, получая, по условиям пользовательского соглашения, довольно широкий доступ к персональной информации, может передавать личные данные пользователей российской ФСБ.

Сервисами Yandex.Taxi и Yango за пределами РФ управляет компания Yandex.Taxi B.V., зарегистрированная в Нидерландах. В Хельсинки сервис находится в инвестиционной стадии, то есть пока не генерирует прибыли. Объём инвестиций в компании не раскрывают. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi B.V., как заявили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс», производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности GDPR. Данные пользователей ЕС хранятся в дата-центре Yandex в Мянтсяля недалеко от Хельсинки. Официальных обращений по поводу безопасности личных данных клиентов в компанию не поступало.

О недоверии финнов красноречиво говорят комментарии в Интернете. «Даже не думайте загружать что-то из-за восточной границы, не пользуйтесь их услугами» – с этим высказыванием согласились более 400 человек. Ещё больше придерживаются такого мнения: «Я в принципе даже не думаю об использовании этой услуги. Почему я должен продвигать этот бизнес, будучи финном?» «Центр такси сможет также действовать в качестве командного центра в конфликтной ситуации?» – иронизируют пользователи. Другой комментатор рассуждает о прекрасной доступности общественного транспорта и ненадобности такси в принципе, завершая свой пассаж уверенно: «И если мне когда-нибудь понадобится такси, я не стану пользоваться услугами иностранных операторов». Нашлись и скептики, пожелавшие сравнения с другими приложениями, а также анализа их параметров, и те, кто назвал проблему более широкой и напомнил о вездесущем Google.

Впрочем, к Uber, который работает примерно по таким же принципам, как «Яндекс.Такси», у жителей Финляндии претензий не было – в отличие от местной полиции. Ещё до либерализации рынка такси он был вне закона, сотни водителей попали под следствие, некоторые из них поплатились крупными штрафами.

Однако настороженность финнов, обусловленная российским происхождением компании, может быть не единственной проблемой для развития «Яндекс» в Финляндии. До недавних пор рынок транспортных услуг в Суоми был закрыт и жёстко зарегулирован, лицензию на коммерческую деятельность такси получить было сложно, а водителям приходилось проходить специальный курс обучения. С 1 июля 2018 года закон изменили, зарегистрировать такси-фирму может кто угодно и при этом бесплатно. Это повлекло за собой выход новых компаний и понижение цен. Uber тоже смог вернуться. Судьба сервисов во многом также зависит от того, как компании и водители будут отчитываться перед финской налоговой.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс», Yango в Финляндии работает с перевозчиками, имеющими лицензию на оказание услуг такси, – компаниями и индивидуальными предпринимателями. «Число водителей мы не раскрываем, но новые партнеры и новые водители подключаются к Yango каждый день. Во многом из-за высокого спроса на подключение к сервису со стороны индивидуальных предпринимателей мы открыли в Хельсинки центр для водителей, где они могут получить консультацию по подключению, настроить таксометр, задать вопросы и встать в очередь на брендирование автомобилей».

Однако местные гиганты рынка, а к ним относятся крупные компании-агрегаторы «Такси Хельсинки» и «Ляхитакси», не намерены так просто сдавать позиции. И тут они подстраховались: их водители не могут сотрудничать с другими компаниями — это прописано в контрактах.

Такой договор с «Хельсинки Такси» имеет и таксист с двухлетним стажем Игорь Ким. В разговоре с «Фонтанкой» он высказал свои сомнения по поводу скорого завоевания финского рынка российским приложением.



«Яндекс» не первые, кто декларирует цены чуть ли не в 5 евро по центру. На финском рынке такси не так легко удержаться. Они говорят о 14 странах, но это в основном бывшие союзные республики, страны с неразвитой структурой такси. Там «Яндекс» имеет преимущества перед другими агрегаторами или центрами такси. В Финляндии все настолько структурировано, что сунуться, даже декларируя новые цены, будет очень сложно», – считает Игорь Ким.



«Ляхитакси» и «Такси Хельсинки» теперь новых таксистов к своим системам не подключают и стоят на страже своих интересов, потому что водители являются и акционерами компании, – рассказал наш собеседник. – Сейчас таксопарк Хельсинки составляет примерно 3000 автомобилей. И эти две компании, занимая ведущие позиции, деятельность не расширяют. Как в Венеции: есть определённое количество гондольеров, больше быть не может. Практически у каждого жителя столичного региона есть приложение одного из них». При этом финны настолько консервативны, что если у них уже есть одно приложение, то второе они не установят, уверяет собеседник «Фонтанки».

Помимо приложений вышеуказанных компаний (TaksiHelsinki и Taksini) в финской столице есть Fixu Taxi, Menevä и Valopilkku, последнее принадлежит всё тому же «Такси Хельсинки».

Финские таксисты зарабатывают по сравнению с российскими достаточно много – 2500 – 3000 евро без вычета налогов, это средняя зарплата в Финляндии. Некоторые остаются в профессии, бизнесе всю свою жизнь. У таксистов есть свой профсоюз, а ЕС заботливо выпускает для представителей профессии памятки, в которых, например, рассказывает, как справляться со стрессом, если заработал мало, и что лучше есть, чтобы хватало энергии.

Цена «Яндекса» заманчива для клиентов, но не для водителей, и поэтому сейчас, по словам финских таксистов, чтобы привлечь работников, компания берёт себе всего 5% от стоимости поездки.

«Яндекс стал демпинговать и снизил цены чуть ли не в два раза. Народ радуется, – говорит Игорь Ким. – Но, насколько я знаю из разговоров с коллегами, «Яндекс» доплачивает водителям за короткие поездки и сейчас работает себе в убыток, зарабатывая место под финским солнцем. Водитель обязан брать любую поездку, даже за 5 евро, но за неё он якобы получит 13 евро. Это минимальная сумма, которую водитель получает с поездки. Бизнес-логика на коротких поездках совсем другая».



Рынок труда для водителей такси свободен, продолжает наш собеседник: «Работа хорошо оплачиваемая, но тяжелая, по 10 часов в день ты должен кататься. Особого барства со стороны финнов нет, но человек, когда садится в такси, чувствует себя хозяином, не так, как в России, но иногда чувствуется панибратство. Поэтому финны не очень охотно идут в эту профессию, хотя, конечно, если брать этнический состав, то большинство таксистов всё же финны, также много выходцев из Африки и русскоговорящих».

Так или иначе, в Финляндии даже «Яндекс» будет иметь совсем другое лицо, нежели в России. Если в России таксистом агрегатора может стать любой автовладелец с водительским удостоверением, то в Суоми с извозчиков спрос особый: они должны соответствовать ряду критериев и иметь специальную лицензию. Дорога в таксисты закрыта осужденным в сексуальных преступлениях или преступлениях против жизни и здоровья, вождении без прав или в нетрезвом виде, воровстве, ограблении, отмывании денег или наркотических преступлениях.



Лицензию водителя такси на 5 лет в Финляндии выдаёт транспортное агентство Trafi. Чтобы её получить, нужно иметь водительские права, выданные в Финляндии или любой другой стране ЕС или ЕЭЗ не менее года назад, предоставить справку о здоровье и сдать тест. Раньше стать таксистом было сложнее — для этого требовалось пройти специальные курсы. Сейчас нужно на финском или шведском языке сдать теоретический экзамен, на котором проверяется знание местности (улицы, направления движения, важные общественные места), безопасность, права и обязанности пассажиров, первая помощь, ценообразование и т.д.



Пример вопроса на экзамене:

У таксиста Рейникайнена плохой день, и ему кажется, что всё идёт из рук вон плохо. У него нет настроения улыбаться или даже разговаривать с клиентами – они раздражают. И с одним из них таксист ведёт себя особенно грубо. Клиент подаёт жалобу. Имеет ли право клиент жаловаться в данной ситуации?

– Да, потому что с клиентом нужно всегда вести себя вежливо и корректно.

– Нет, потому что клиент платит за то, чтобы его доставили от места к месту, а не за весёлые услуги.

– Нет, потому что Рейникайнен привык так работать, и его нельзя в этом обвинять.

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Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»