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Генпрокуратура Саудовской Аравии: Журналиста Хашкаджи расчленили в здании генконсульства. Пятерым подозреваемым грозит смертная казнь

Генпрокуратура Саудовской Аравии требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Для остальных предполагается наказание по законам шариата, пишет 15 ноября Al Madina со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В качестве фигурантов по громкому делу проходят 11 человек. Со всеми работают следователи. В генпрокуратуре также подтвердили, что после убийства тело саудовского репортёра расчленили в здании генконсульства в Стамбуле. 

Этому якобы предшествовала драка Хашкаджи с оперативниками, которые собирались похитить журналиста и вернуть в родную страну. Операцией, по данным СМИ, руководил заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири. По делу изначально были арестованы 18 саудовских подданных, среди них 15 оперативников, также водитель, двое сотрудников консульства. Генерала Ассири и советника королевского суда Сауда аль-Кахтани отстранили от должностей.

Справка:

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста. 

Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post. Во время убийства журналиста в генконсульстве якобы велась аудиозапись. Последними словами Хашкаджи было следующее: «Я задыхаюсь ... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».

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