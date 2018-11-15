В Конституционном суде выясняют, как глава PMI Финкельштейн «Радио Шанс» потерял

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн пожаловался в Конституционный суд РФ на закон о средствах массовой информации. Бизнесмен уверен, что из-за неопределённости закона лишился своего «Радио Шанс».

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Конституционный суд в открытом заседании 15 ноября рассмотрел статью 19.1 закона «О СМИ», которая ограничивает долю импортного капитала в российских средствах массовой информации.

С жалобой обратился предприниматель Евгений Финкельштейн. В 2016 году он пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио Шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио Шанс».

Финкельштейн попытался доказать, что сделано это было незаконно, но в судах ему предъявили двойное гражданство.

Это умаляет ценность российского гражданства, а иностранное участие в СМИ ограничено, в том числе под эгидой информационной безопасности, указали представители стороны, принявшей закон. Опасность для госбезопасности не исключили даже от музыкального издания, потому что это сегодня на его волнах популярные мелодии, а завтра редакционная политика может измениться. Со стороны её никто не контролирует, говорит полпред президента РФ в КС Михаил Кротов.

«А Роскомнадзор?» – удивился представитель Финкельштейна Дмитрий Кожемякин. В ответ получил категоричное «без комментариев».

После обсуждения полпред правительства РФ Михаил Барщевский пришёл к выводу, что статью все читают по-разному.

«Если лучшие представители профессии расходятся в трактовке, то что делать остальным?» – поинтересовался в заключение представитель Финкельштейна.

Изменения в закон «О СМИ» были приняты осенью 2014 года. Поправки запрещают иностранным гражданам выступать учредителями российских органов прессы, ограничивают долю иностранного участия в уставном капитале организации – учредителя СМИ в 20%, а также исключают любое иное косвенное влияние иностранного гражданина на медиа. На то, чтобы привести в порядок документы и отчитаться в Роскомнадзоре, средствам массовой информации дали два года.