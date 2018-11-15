В Волгограде одного из руководителей «Молодой гвардии» посадили за ДТП, в котором погибла семья

Два года и десять месяцев в колонии-поселении получил в Волгограде зампредседателя регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Ренат Булатов. Он устроил ДТП, в котором погибла семья из четырех человек.

Как сообщает местное издание V1.ru, Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело 15 ноября в особом порядке. Гособвинение просило для 22-летнего политика 3 года лишения свободы, он получил два года и 10 месяцев. В срок зачтут время, проведенное в СИЗО.

Смертельная авария произошла 10 августа 2018 года. Ехавший на внедорожнике Булатов совершал обгон. Не убедившись в безопасности маневра, он врезался в Honda, в которой находилась семья из четырех человек — супруги, а также дочери пяти и семи лет. Все они погибли.

На время следствия членство Булатова в МГЕР было приостановлено. В организации заявляли: если их члена признают виновным, его исключат из рядов «Молодой гвардии».