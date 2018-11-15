Путин: Перед критикой выборов на Донбассе необходимо осудить политические убийства в регионе

Президент России впервые прокомментировал реакцию Киева и западных стран на выборы в самопровозглашенных республиках на юго-востоке Украины.

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», – заявил 15 ноября Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита на саммиты в Сингапур.

Кроме того, российский президент отметил, что нынешнее руководство Украины не проявляет интереса к реализации Минских соглашений, что делает дальнейшие встречи «нормандской четверки» бессмысленными.

На Украине негативно отнеслись к выборам в республиках на юго-востоке страны. Так, 9 ноября прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов выборного процесса. Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, окрестил их «цирковым представлением» и пообещал ввести новые санкции против России за проведение голосования. Страны ЕС и США также осудили голосование в ДНР и ЛНР.

Напомним, что выборы в республиках Донбасса ускорила гибель главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе. Несмотря на критику Киева, 11 ноября в Донецке и Луганске все-таки прошли выборы, на которых врио главы ДНР Денис Пушилин (бывший сотрудник структур «МММ» Сергея Мавроди) получил 60,85%, а врио главы ЛНР Леонид Пасечник – 68,9%. В Кремле приветствовали выборы в ДНР и ЛНР. Россия считает, что волеизъявление жителей юго-востока Украины не идет вразрез с Минскими соглашениями.