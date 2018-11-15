ЕСПЧ признал, что Навального преследовали и задерживали перед президентскими выборами в 2014 году «по политическим мотивам»

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала наличие политических мотивов в преследовании оппозиционера Алексея Навального и его задержаниях с 2012-го по 2014 год перед президентскими выборами в России.

Суд постановил, что в отношении политика была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека, говорится 15 ноября в постановлении ЕСПЧ.

Признания политических мотивов и добивался Навальный, когда подавал жалобу на вердикт ЕСПЧ, вынесенный 2 февраля 2017 года. Ранее международный судебный орган присудил политику 63,5 тысячи евро, лишь признав нарушение его прав на свободу собраний и справедливое судебное разбирательство.

В апреле 2017 года российское Министерство юстиции обжаловало этот вердикт. Частично с ним не согласился и оппозиционер, который настаивал на политической мотивировке в действиях российских властей. Обе стороны обратились с жалобами в суд, и в мае 2017 года ЕСПЧ принял решение в очередной раз рассмотреть дело.

Навальный уже три раза получал компенсации, присужденные ЕСПЧ. В 2015 году Россия выплатила ему 26 тысяч евро за 15 суток административного ареста, в 2016-м он получил 56 тысяч евро по резонансному делу «Кировлеса», а в 2018-м — более 4 миллионов рублей по делу «Ив Роше».

Из-за внезапно вскрывшегося долга по делу «Кировлеса», к слову, Навальный едва не пропустил заседание по своему делу в ЕСПЧ. Однако он успел в кратчайшие сроки выплатить двухмиллионный долг, связаться с приставами и снять ограничения, в том числе запрет на вылет из страны. Теперь он намеревается добиться компенсации от приставов, по чьей вине его билеты сгорели, а юристу пришлось оплатить срочную поездку в Киров для разбирательства.