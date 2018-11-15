Редкий случай: поджигатели авто в Петербурге получили сроки. При этом машины горят каждую ночь, сегодня – пять

Почти каждую ночь в Петербурге горят автомобили. Иногда на поджог явно указывают брошенные на месте бутылки с бензином, или камера видеонаблюдения фиксирует подозрительную активность рядом с машиной. Но находят поджигателей редко. Сегодня, 15 ноября, прокуратура рассказала о таком исключительном случае.

В Петербурге осуждены Ушаков и Кислов, обвинявшиеся по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Суд установил, что в декабре 2017 года на набережной Адмирала Лазарева Ушаков «по предварительному сговору с иными лицами» облил бензином и поджёг сначала «Фольксваген Гольф», а затем «Фольксваген Тигуан». «Тигуан» – уже вместе с Кисловым. Машины выгорели полностью, ущерб собственникам составил более 2 миллионов рублей.

Осужденные признали вину. Суд приговорил Ушакова к лишению свободы на 1 год 10 месяцев в колонии-поселении, а Кислова (с учетом непогашенной судимости) – к 2 годам в колонии-поселении.

Об этих пожарах сообщали СМИ и соцсети. В частности, «Гольф» подплавил соседние «Шевроле Лачетти» и «Ссанг Йонг». «Только что машина загорелась, народ разбегался, асфальт вокруг горел», – рассказывала очевидица.

Минувшей ночью петербургским пожарным тоже пришлось тушить автомобили. На Варшавской улице, у дома 23, корпус 2, по данным ГУ МЧС, огонь уничтожил «Хонду» и поджарил соседние «Фольксваген» и «Ниссан». Потушили их к 4 часам ночи. «Был сильный хлопок и моментальное возгорание», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий, vk.com/spb_today

Примерно через час на Богатырском проспекте, у дома 26, корпус 1, сгорел «Ленд Ровер», а у припаркованного рядом «Митцубиши» оплавился кузов, сообщает ГУ МЧС. В «ДТП и ЧП» уверены, что Land Rover Discovery был подожжён.