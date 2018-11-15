УФАС заставит Смольный заново выбрать компанию, которая украсит Александровский сад к Новому году. Еще две «новогодние закупки» антимонопольщики не тронули

Будут пересмотрены итоги аукциона, на котором в качестве подрядчика для оформления Александровского сада к Новому году за 7,9 млн рублей был выбран индивидуальный предприниматель Сергей Гусев. Соответствующее предписание получит заказчик работ, СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», от комиссии петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Такое решение 15 ноября антимонопольщики приняли после того, как признали обоснованной жалобу от компании «Иллюминация».

В своей жалобе компания указала, что закупочная документация составлена с нарушением законодательства, в ряде случаев нет конкретных указаний для возможных участников, а отдельные части написаны так запутанно, что невозможно подготовить свою заявку. При этом стоит отметить, что «Иллюминация» не участвовала в этой закупке: конкуренцию Гусеву составило ООО «Группа компаний «Мегаполис», с которым за последние 4 года «Городской центр рекламы и праздничного оформления» заключил 21 контракт на общую сумму почти в 70 млн рублей.

Еще две жалобы «Иллюминации» на закупки центра УФАС признало частично обоснованными, но предписаний выдавать не будет из-за того, что нарушения не повлияли на процесс подачи заявок. Речь идет о закупке оформления световыми композициями Вознесенского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны за 10,1 млн рублей, где победителем уже стала компания «Яркий город». Итоги второго аукциона, с максимально возможной ценой контракта в 9,7 млн рублей, еще не подведены. По его окончании «Городской центр рекламы и праздничного оформления» выберет компанию, которая установит 6 искусственных елей в 4 районах города.

Четвертую жалобу от «Иллюминации» – на закупку оформления для двух мостов, Сампсониевсого и Александра Невского, – УФАС рассмотрит 16 ноября. Если антимонопольщики не найдут серьезных нарушений и не отменят итоги аукциона, то переправы к Новому году за 13,9 млн рублей украсит компания «Яркий город».