Дума приняла в первом чтении закон о частичной декриминализации статьи УК РФ о «разжигании»

Внесенный президентом пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ приняла в первом чтении Госдума на заседании 15 ноября. Уголовная ответственность за экстремизм в Интернете и СМИ будет вводиться только в случае, если правонарушение совершено более одного раза за год. На первый раз «разжигающих» будут наказывать штрафами.

«Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроектами, внесенными Владимиром Путиным 3 октября, принимаются поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и Кодекс об административных правонарушениях.

В соответствии с поправками в УК РФ, предполагается, что «разжигающие» действия будут признаваться уголовно наказуемыми, в случае если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется).

Как отмечается в пояснительной записке, это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Юрлицам – штраф от 250 000 до 500 000 рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».