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Общество
15.11.2018 13:22
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Дума приняла в первом чтении закон о частичной декриминализации статьи УК РФ о «разжигании»

Внесенный президентом пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ приняла в первом чтении Госдума на заседании 15 ноября. Уголовная ответственность за экстремизм в Интернете и СМИ будет вводиться только в случае, если правонарушение совершено более одного раза за год. На первый раз «разжигающих» будут наказывать штрафами. 

«Принятие этих поправок – пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Законопроектами, внесенными Владимиром Путиным 3 октября, принимаются поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и Кодекс об административных правонарушениях. 

В соответствии с поправками в УК РФ, предполагается, что «разжигающие» действия будут признаваться уголовно наказуемыми, в случае если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется). 

Как отмечается в пояснительной записке, это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 000 до 20 000  рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Юрлицам – штраф от 250 000 до 500 000 рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Справка:

В июне 2018 года президент Владимир Путин заявил, что «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. Тогда же он предложил частично декриминализировать статью 282. В пояснительной записке к законопроекту Путин ссылается на решение Верховного суда.

20 сентября пленум Верховного суда внес изменения в постановление о судебной практике по подобным делам. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией.

По оценкам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, число уголовных дел об экстремизме в социальных сетях за последние три года выросло почти в пять раз и сейчас составляет около пятисот.

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