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Происшествия
15.11.2018 13:11
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Превышение концентрации в 5400 раз. Смольный увидел запредельное загрязнение реки Новая, но не смог оштрафовать Пулково

Оператор аэропорта Пулково добился отмены повторного штрафа за загрязнение реки Новая. Санкции на «Воздушные ворота Северной столицы» как источник смрада наложил Смольный, а компания подотчетна федеральному Росприроднадзору.

Как сообщили 15 ноября в «Воздушных воротах Северной столицы», Арбитражный суд Петербурга и области признал незаконным и отменил постановление комитета природопользования о назначении оператору наказания за сброс в Новую загрязненных сточных вод. Проверка комитета дублировала инициативу Росприроднадзора, который тоже делал замеры и штрафовал аэропорт. По закону, если объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, контролирует Росприроднадзор, то и дела об административных правонарушениях рассматривает это ведомство, независимо от того, чья территория пострадала.

В решении Арбитражного суда приведены выводы, к которым весной 2018 года пришел Смольный при отборе проб в реке Новая. В нее Пулково через Сбросной канал сливает сточные воды.

По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ в Новой превысила допустимые уровни. Например, этилового спирта в реке нашлось в 5400 раз больше норматива, этиленгликоля — в 640, нефтепродуктов — в 40 раз, аммонийного азота в 115, изопропилового спирта — в 5,4. В Новую Пулково сливает сточные воды с взлетно-посадочных полос, перронов, кровли зданий, включая Пулково-2 и Грузовой терминал, дорог и проездов, и подтоварные воды от хранения авиатоплива в резервуарах склада.

Пулково признал повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения.

Договор о пользовании Сбросным (Новым) каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд.

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