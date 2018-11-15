Из «гангстеров» в «барыги»: оправданного по бандитизму Лося посадили за наркотики

9 лет в колонии строгого режима получил в Петербурге Александр Курьяков по прозвищу Лось, оправданный присяжными почти по всем пунктам. Несмотря на то, что из приговора суда исчезли создание преступного сообщества, бандитизм и убийства, эпизода с наркотиками хватило на длительный срок лишения свободы. Его брату Андрею дали 15 лет особого режима — и тоже за наркотики.

Об оглашении вердикта по громкому делу объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщает 15 ноября. Из десяти фигурантов только трое слушали приговор в «клетке» – братья Курьяковы и Михаил Кокотов. Остальных освободили из-под стражи еще 25 октября, когда коллегия присяжных, ответив на 108 вопросов опросного листа, оправдала обвиняемых почти по всем вменяемым деяниям. А речь шла о тяжких преступлениях: Лосю и его группе вменяли семь убийств в 1994 – 2012 годах и семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в Германии и Финляндии. СК собирал доказательства 4 года, в этом ему помогали спецслужбы, полиция и расформированная к этому времени наркополиция. Дело находилось в суде более двух лет и слушалось в закрытом режиме: на некоторых его томах стояли грифы «Секретно» и «Совершенно секретно».

Александр Курьяков признан виновным только в поставке из Бельгии почти 57 кг наркотика в 2012 году. Это деяние потянуло на 9 лет в колонии строгого режима. В остальном Лось оправдан с правом на реабилитацию.

Его брат Андрей с учетом имеющейся судимости получил 15 лет особого режима со штрафом в 100 тысяч за попытку реализации почти 1,7 кг наркотика. В остальном тоже оправдан и имеет право на реабилитацию.

Остальные 8 человек полностью оправданы, у Михаила Кокотова остается приговор по другому делу.