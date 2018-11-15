Плюшевая игрушка, эльф и дракон. Канадский и американский астронавты определились с талисманами, которые они возьмут на МКС
Дракон и эльф отправятся на Международную космическую станцию. Игрушки – индикаторы невесомости в этот раз выбирали канадский и американский астронавты. Командир судна Олег Кононенко остался в стороне.
«У меня дети уже взрослые, им по 15 лет. Индикаторов будет два, их выбирали дети Энн и Давида», – цитирует Кононенко «Интерфакс». https://www.interfax.ru/world/637966
Так, дети канадского астронавта Давида Сен-Жака решили отправить с отцом в космос плюшевую игрушку. А американка Энн Макклейн призналась, что специальные индикаторы они выбирали всей семьей.
«Первая [игрушка] – это маленький дракон, вторая – подарок Санта-Клауса, маленький эльф. Если Санта-Клаус вовремя ответит, мы его тоже возьмем с собой», – заявила Макклейн.
Экипаж Кононенко, Сен-Жака и Макклейн стартует на Международную космическую станцию 3 декабря с космодрома Байконур. Это будет первый пилотируемый полет после аварийного взлёта ракеты «Союз».
Индикаторы невесомости – это своего рода талисманы, брать которые в космос стало традицией при полётах на МКС. Как правило, с астронавтами в космос летят любимые игрушки их детей. Так, невесомость на себе ощутили птица из Angry Birds, олимпийский заяц и розовая плюшевая сова.
Справка:
«Союз-ФГ» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле. После происшествия «Роскосмос» принял решение отказаться от использования «Союза-ФГ».