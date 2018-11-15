Плюшевая игрушка, эльф и дракон. Канадский и американский астронавты определились с талисманами, которые они возьмут на МКС

Дракон и эльф отправятся на Международную космическую станцию. Игрушки – индикаторы невесомости в этот раз выбирали канадский и американский астронавты. Командир судна Олег Кононенко остался в стороне.

«У меня дети уже взрослые, им по 15 лет. Индикаторов будет два, их выбирали дети Энн и Давида», – цитирует Кононенко «Интерфакс». https://www.interfax.ru/world/637966

Так, дети канадского астронавта Давида Сен-Жака решили отправить с отцом в космос плюшевую игрушку. А американка Энн Макклейн призналась, что специальные индикаторы они выбирали всей семьей.

«Первая [игрушка] – это маленький дракон, вторая – подарок Санта-Клауса, маленький эльф. Если Санта-Клаус вовремя ответит, мы его тоже возьмем с собой», – заявила Макклейн.

Экипаж Кононенко, Сен-Жака и Макклейн стартует на Международную космическую станцию 3 декабря с космодрома Байконур. Это будет первый пилотируемый полет после аварийного взлёта ракеты «Союз».

Индикаторы невесомости – это своего рода талисманы, брать которые в космос стало традицией при полётах на МКС. Как правило, с астронавтами в космос летят любимые игрушки их детей. Так, невесомость на себе ощутили птица из Angry Birds, олимпийский заяц и розовая плюшевая сова.