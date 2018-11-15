«Зенит» интересуется Манчини. Но другим

Футбольный клуб «Зенит» ищет себе новичка на позицию центрального защитника. Как сообщает 15 ноября Calcio Atalanta, петербуржцев особенно заинтересовал игрок «Аталанты» Джанлуке Манчини.

Представители «Зенита» просматривали Манчини в матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта» (1:2). Но заполучить его может быть не так-то просто. Также на итальянского футболиста претендуют «Арсенал», «Боруссия», «Интер» и «Рома». В сезоне-2018/19 Манчини провел восемь матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал один результативный пас. Отметим, некоторые голы были довольно эффектны — например мяч, забитый в игре с «Кьево».

Джанлуке Манчини 22 года. Он — воспитанник «Фиорентины». Играет за «Аталанту» с 2017 года. Отметим, Джанлуке не является родственником бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.