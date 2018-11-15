Путин: Санкции не помешают сотрудничеству России с другими странами

Владимир Путин уверен, что антироссийские санкции наносят удар по их авторам, но не повлияют на партнерство с иностранными государствами. Об этом он заявил 15 ноября во время пресс-конференции по итогам визита на саммиты в Сингапур.

«Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают развитию экономики. И нам мешают и мешают нашим партнерам, причем, в том числе, тем, которые вводят эти санкции. <...> Но это не может остановить развитие, это исключено», – сказал Путин.

По его словам, партнерство России со странами АСЕАН, форум которых глава государства посетил в Азии, не пострадает из-за санкций. Например, в августе филиппинские власти не стали отказываться от закупки российских вооружений, несмотря на недовольство США. Отметим, отношения Филиппин с США вряд ли можно назвать безоблачными, а журнал Time неоднократно называл президента страны Родриго Дутерте «Палачом». Прозвище даже за ним закрепилось – из-за поддержки казней без суда и следствия.

Напомним, что в Сингапуре российский президент подтвердил предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине, который состоится 30 ноября — 1 декабря.