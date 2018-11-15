Setl Group признали самой надежной строительной компанией

Setl Group

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная строительная компания» первое место присуждено Setl Group.

Также холдинг признали «Лучшим девелопером комфорт-класса». Входящая в холдинг компания «Петербургская Недвижимость» названа лучшей брокерской организацией. Церемония награждения состоялась в среду, 14 ноября.

Setl Group

«Деловой Петербург» ежегодно составляет Рейтинг строительных компаний, в составе жюри которого крупнейшие представители рынка и эксперты «Гильдии управляющих и девелоперов». Жюри в каждой номинации выбирает лучшего девелопера и лучший жилой объект.

Setl Group стала самой надежной строительной компанией Петербурга и Ленобласти. Надежность определяется с учетом нескольких критериев: стоимость компании, количество банков-партнеров, соблюдение сроков ввода, общий объем квадратных метров в строительстве. Также учитывается компетентное мнение участников рынка – агентств и брокерских организаций.

В номинации «Лучший девелопер комфорт-класса» Setl Group также стал лидером. По данным на конец 3 квартала 2018 года, в строительстве у холдинга находилось 10 проектов комфорт-класса в Петербурге и области. Их продаваемая площадь, включая коммерческие помещения, составила 1,4 млн кв. м. В октябре Setl Group начал строительство еще двух новых ЖК высокого комфорт-класса: «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская» и «Pulse на набережной» на Октябрьской наб.

В номинации лучшая брокерская компания первое место заняла компания «Петербургская Недвижимость». Каждая третья квартира, которую приобретают на первичном рынке, куплена в «Петербургской Недвижимости».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi