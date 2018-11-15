18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 66.62р
75.54р
15:50 15.11.2018
Расширенный поиск

ЖКХ
15.11.2018 12:52
Печать

ТГК-1 выиграла еще один суд у Смольного по поводу тарифов на тепло

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал неправомерным бездействие комитета по тарифам, который не учел физический метод расчета тарифов компании. Ранее антимонопольная служба направила предписание Смольному учесть в текущем году все недополученное тепловиками из-за этого решения.

Согласно базе арбитражных судов, заседание завершилось утром 15 ноября, требования ТГК-1 удовлетворены в полном объеме. 

Ранее «Фонтанка» подробно писала о судебной коллизии между компанией и Смольным. Несмотря на приказ Минэнерго, Смольный не учел переход ТГК-1 на физический метод при формировании тарифов на 2016 – 2018 годы. По утверждению компании, выпадающие доходы из-за этого составляют 3 млрд рублей ежегодно. Антимонопольная служба летом приказала учесть физический метод и заложить в тарифы 2018 года все, что недополучила ТГК-1 в 2016-м. Этот приказ комитет по тарифам  безуспешно оспаривает в суде.

Справка:

В тариф организации, которая занимается комбинированной выработкой (электроэнергии и теплоэнергии), закладывается расход условного топлива на одно направление и на другое. При действующем пропорциональном методе считается, что его уходит поровну. В реальности, как сообщает ТГК-1, на выработку тепла уходит на 20% больше, чем на электричество. Эту реальность и отображает физический метод, по которому себестоимость электроэнергии снижается, а теплоэнергии — повышается. Ресурсоснабжающая организация, согласно постановлению правительства, сообщает местным властям, что намерена перейти с пропорционального метода на физический, после чего устанавливается переходный период, в течение которого тепло плавно дорожает.

ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
Setl Group
15.11.2018 12:47

Setl Group признали самой надежной строительной компанией

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная строительная компания» первое место присуждено Setl Group.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
15.11.2018 10:25

Три банка аккредитовали ЖК «Q-мир» в Московском районе

Ипотеку на квартиры в новом жилом комплексе «Q-мир» от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская» сегодня можно получить в ПАО «Сбербанк», Банке «Санкт-Петербург» и «Альфа-Банке».
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
14.11.2018 18:00

Ноябрьское повышение цен в ЖК «Аэросити»

19 ноября произойдет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Аэросити» от «Лидер Групп». Успейте купить квартиру по старой цене.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
14.11.2018 12:21

«Россия» и «Аэромар» подготовили новое меню бортового питания

«Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Таким образом, бортовое питание вышло на новый качественный уровень, соединив в себе богатый кулинарный опыт «Аэромара» и стремление «России» обеспечить пассажирам комфортное путешествие
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.11.2018 10:20

Скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня

«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE* по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
13.11.2018 17:25

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.
13.11.2018 16:40

Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.