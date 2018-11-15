ТГК-1 выиграла еще один суд у Смольного по поводу тарифов на тепло

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал неправомерным бездействие комитета по тарифам, который не учел физический метод расчета тарифов компании. Ранее антимонопольная служба направила предписание Смольному учесть в текущем году все недополученное тепловиками из-за этого решения.

Согласно базе арбитражных судов, заседание завершилось утром 15 ноября, требования ТГК-1 удовлетворены в полном объеме.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о судебной коллизии между компанией и Смольным. Несмотря на приказ Минэнерго, Смольный не учел переход ТГК-1 на физический метод при формировании тарифов на 2016 – 2018 годы. По утверждению компании, выпадающие доходы из-за этого составляют 3 млрд рублей ежегодно. Антимонопольная служба летом приказала учесть физический метод и заложить в тарифы 2018 года все, что недополучила ТГК-1 в 2016-м. Этот приказ комитет по тарифам безуспешно оспаривает в суде.