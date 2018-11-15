ТГК-1 выиграла еще один суд у Смольного по поводу тарифов на тепло
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал неправомерным бездействие комитета по тарифам, который не учел физический метод расчета тарифов компании. Ранее антимонопольная служба направила предписание Смольному учесть в текущем году все недополученное тепловиками из-за этого решения.
Согласно базе арбитражных судов, заседание завершилось утром 15 ноября, требования ТГК-1 удовлетворены в полном объеме.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о судебной коллизии между компанией и Смольным. Несмотря на приказ Минэнерго, Смольный не учел переход ТГК-1 на физический метод при формировании тарифов на 2016 – 2018 годы. По утверждению компании, выпадающие доходы из-за этого составляют 3 млрд рублей ежегодно. Антимонопольная служба летом приказала учесть физический метод и заложить в тарифы 2018 года все, что недополучила ТГК-1 в 2016-м. Этот приказ комитет по тарифам безуспешно оспаривает в суде.
Справка:
В тариф организации, которая занимается комбинированной выработкой (электроэнергии и теплоэнергии), закладывается расход условного топлива на одно направление и на другое. При действующем пропорциональном методе считается, что его уходит поровну. В реальности, как сообщает ТГК-1, на выработку тепла уходит на 20% больше, чем на электричество. Эту реальность и отображает физический метод, по которому себестоимость электроэнергии снижается, а теплоэнергии — повышается. Ресурсоснабжающая организация, согласно постановлению правительства, сообщает местным властям, что намерена перейти с пропорционального метода на физический, после чего устанавливается переходный период, в течение которого тепло плавно дорожает.
ТГК-1 более чем на 51% принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг», а на 29,44% — финской Fortum Power and Heat Oy.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга