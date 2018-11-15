Петербургская ФСБ наметила «транспортное дело». Идут выемки по проекту трамвая «Чижик»

Оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности проводят выемку документов в офисах компании «ЛСР-Строй». Визитеры вникают в детали концессионного соглашения по трамвайной сети «Чижик».

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов утром 15 ноября навестили подразделения строительной компании «Группы ЛСР», расположенные на Казанской улице и Невском проспекте. Внимание ФСБ приковано к документации многомиллиардного инвестпроекта по строительству трамвайных путей в Красногвардейском районе Петербурга и связано с возбужденным накануне уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Сегодня в рамках расследования деятельности ООО «МК-20СХ» в офисе ООО «ЛСР-Строй» действительно проводятся дознавательные действия, поскольку находящееся в стадии банкротства ООО «МК-20СХ» состояло с ООО «ЛСР-Строй» в договорных отношениях. Дочерняя компания «Группы ЛСР» оказывает всяческое содействие соответствующим органам», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Днем ранее сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу приходили в главный офис ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице. Оперативников также интересовали документы предприятия, которое только в 2018 году заключило госконтрактов на 3,4 млрд рублей.