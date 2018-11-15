Происшествия
Петербургская ФСБ наметила «транспортное дело». Идут выемки по проекту трамвая «Чижик»
Оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности проводят выемку документов в офисах компании «ЛСР-Строй». Визитеры вникают в детали концессионного соглашения по трамвайной сети «Чижик».
Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов утром 15 ноября навестили подразделения строительной компании «Группы ЛСР», расположенные на Казанской улице и Невском проспекте. Внимание ФСБ приковано к документации многомиллиардного инвестпроекта по строительству трамвайных путей в Красногвардейском районе Петербурга и связано с возбужденным накануне уголовным делом по факту мошенничества в особо крупном размере.
«Сегодня в рамках расследования деятельности ООО «МК-20СХ» в офисе ООО «ЛСР-Строй» действительно проводятся дознавательные действия, поскольку находящееся в стадии банкротства ООО «МК-20СХ» состояло с ООО «ЛСР-Строй» в договорных отношениях. Дочерняя компания «Группы ЛСР» оказывает всяческое содействие соответствующим органам», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».
Днем ранее сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу приходили в главный офис ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице. Оперативников также интересовали документы предприятия, которое только в 2018 году заключило госконтрактов на 3,4 млрд рублей.
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Справка:
Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией (ТКК) в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». Последняя впоследствии переписала свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть предполагается передать ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей.
Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Ранее предполагалось, что «Чижик» полностью запустят в конце 2018 года. Однако в марте трамвай поехал только по первым двум участкам. Планируется, что проект финиширует осенью 2019 года.