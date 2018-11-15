Путин: Встречаться в нормандском формате по вопросу Донбасса сейчас бессмысленно

Российский президент считает, что дальнейшие встречи «нормандской четверки» не принесут результатов из-за действий украинской стороны.

«Действующий президент не проявил желания к реализации Минских соглашений», – заявил 15 ноября Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур, где он принял участие в саммите Россия — АСЕАН и Восточноазиатском саммите.

Российский президент отметил, что не знает, «по каким соображениям» Украина не видит в Минских соглашениях путей разрешения ситуации на юго-востоке страны. «Сможет ли сделать над собой усилие действующий президент, <..> я не знаю», – резюмировал Путин. По его мнению, «встречаться в нормандском формате сейчас бессмысленно», так как такие встречи не приводят к результатам.

Кроме того, у российского президента нет уверенности, что предстоящие 31 марта выборы на Украине смогут изменить ситуацию. «Изменится ли что-то после выборов, я не знаю», – отметил Владимир Путин.

«Нормандский формат» (или «Нормандская четверка») – это дипломатическая группа представителей четырех европейских стран (Германии, России, Украины и Франции), начало которой было положено еще в 2014 году. В 2015-м в Минске состоялись почти 17-часовые переговоры по поводу урегулирования украинского кризиса.