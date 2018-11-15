СМИ: мобильный Интернет во время митингов в Ингушетии отключали по требованию правоохранительных органов
Мобильные операторы «большой тройки» отключали Интернет на территории Ингушетии во время массовых протестов по требованию правоохранительных органов с 4 по 17 октября.
Об этом пишет «Коммерсант» 15 ноября, ссылаясь на ответы Роскомнадзора возмущенным жителям республики. На сегодняшний день, по данным издания, абоненты МТС, «Мегафона» и «Билайна» направили операторам около 600 жалоб. Ещё 40 ушли в РКН. Ингуши намерены требовать штраф для поставщиков мобильной связи через суд. Также через разбирательства они хотят ознакомиться с письмом от правоохранителей, в котором они требуют отключить связь.
В РКН не раскрывают, какая структура обратилась к операторам. Также Роскомнадзор не объяснил мотивировку. В МТС, «Мегафоне» и «Билайне» также воздержались от комментариев.
«Речь идет о вопросах защиты конституционного строя. Фиксировались высказывания, которые можно квалифицировать как призывы к массовым беспорядкам»,— пояснил «Коммерсанту» собеседник в силовых структурах.
Местные жители пожаловались, что из-за отключения Интернета они не могли связаться с родственниками и даже вызвать такси.
Справка:
26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы, которое затронуло 3 района Ингушетии. Местные жители возмутились этому факту, так как, по их мнению, вопрос не мог решиться без референдума, а на участках, перешедших Чечне, остались древние ингушские захоронения. Начались массовые протесты, в которых приняли участие до 100 тысяч жителей республики.
4 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение несоответствующим республиканской Конституции. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не признал полномочия КС Ингушетии и обратился по этому вопросу в Конституционный суд России. Обращение зарегистрировано. Всемирный конгресс ингушского народа попросил КС допустить его до рассмотрения спора, так как, по их словам, после «предательства» Евкурова его больше нельзя считать их представителем.