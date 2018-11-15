Прогулочное пространство на Карповке обойдется в 65 млн рублей

На набережной Карповки начаты подготовительные работы по созданию первого этапа нового общественного пространства. Общий объем расходов, включая проектирование, составит 65,3 млн рублей.

Как сообщает 15 ноября аппарат вице-губернатора Игоря Албина, в срок до 1 сентября 2019 года выполнят первый этап работ — на участке от улицы Чапаева до Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

Речь идет о прогулочном пространстве с участками для тихого отдыха, велодорожками и площадками для маломобильных групп населения. Районная администрация в данный момент уведомляет собственников маломерных судов о необходимости убрать их с территории объекта благоустройства в срок до 14 декабря, после чего суда вывезут в принудительном порядке.

Ранее «Фонтанка» писала о прогулочных зонах, которые планируются к обустройству в Петербурге.