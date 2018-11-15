Путин подтвердил встречу с Трампом в Аргентине: Россия готова к восстановлению отношений

Президенты России и США проведут переговоры во время саммита «большой двадцатки» в Аргентине, который состоится 30 ноября — 1 декабря. Эту информацию 15 ноября подтвердил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита на саммиты в Сингапур.

Глава государства отметил, что он уже встречался с Дональдом Трампом в Париже во время церемоний по случаю столетия окончания Первой мировой войны, однако полноценных переговоров не получилось. «Не хотели мешать такому большому мероприятию», – объяснил Путин. Однако, по его словам, даже в таком формате у него и американского коллеги произошла конструктивная дискуссия.

«Одна из ключевых проблем [для встречи в Аргентине] – проблема стратегической стабильности», – заявил Путин. В частности, президент упомянул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США собираются выйти в одностороннем порядке. Россия готова к восстановлению отношений настолько, насколько к этому готовы американские коллеги, заверил российский президент.

Вице-президент США Майк Пенс также подтвердил, что лидеры двух стран проведут двусторонние переговоры в рамках G20.

Помощник российского президента Юрий Ушаков еще 7 ноября заявил о возможной встрече президентов в Аргентине.