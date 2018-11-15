Кому помешал культурный форум. Ограничения вызвали локальный транспортный коллапс

Не все жители культурной столицы рады Международному культурному форуму. Закрытие движения и ограничения парковки спровоцировали локальный транспортный коллапс в районе Певческого моста в центре Петербурга.

С сегодняшнего дня, 15 ноября, до 18 ноября закрыто движение по набережной Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта. Ограничение сложно назвать масштабным, однако некоторых оно всё же смогло раздосадовать.

Завтра, 16 ноября, с 5:00 до 21:00 будет закрыт переулок Матвеева, что напротив новой сцены Мариинского театра. Переулок односторонний, от Мойки к улице Декабристов, и трафик там обычно невелик, а движение и без того уже некоторое время ограничено. А вот то, что зрителям Мариинского театра, жителям окрестных домов и работникам местных организаций придётся потрудиться, чтобы найти парковочное место для машины, это факт.

Парковка запрещена на следующих участках:

с 8 ноября до 00:00 18 ноября – вдоль дома 21-23 по набережной Мойки;

с 15 ноября до 00:00 18 ноября – по набережной Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта, в Певческом проезде, а также по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы;

с 00:00 16 ноября до 00:00 17 ноября – в переулке Матвеева от дома 1а до улицы Декабристов, по чётной стороне улицы Декабристов от моста Декабристов до улицы Глинки (в том числе парковка у Мариинского театра), по чётной стороне улицы Декабристов от улицы Глинки до дома 32 по улице Декабристов и от Минского переулка до моста Декабристов;

с 15 ноября до 00:00 18 ноября – вдоль дома 1 по Исаакиевской площади.

Что касается самого культурного форума, он организован не только для чиновников, официальных лиц и деятелей культуры. Для горожан подготовлена обширная программа театральных событий, выставок, экскурсий и концертов. Почему вам обязательно нужно попасть на итальянский балет, где в Петербурге можно будет встретить Тони Сервилло и актеров «Квартета И» и как увидеть «тех самых» Чебурашку и Крокодила Гену, читайте в гиде «Фонтанки».