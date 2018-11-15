Петербургская "дочка" Ростеха стала поставщиком для ученых из Канады. Страна входит в Североатлантический альянс

Петербургский НИИ «Феррит-Домен», который входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, впервые поставил ферритовые циркуляторы Центру интеллектуальных антенных и радиосистем канадского Университета Уотерлу (University of Waterloo находится в городе Онтарио, входит в десятку ведущих вузов Канады. – Прим. ред.).

Сайт Ростеха 13 ноября сообщает, что изделия будут использоваться «для проведения фундаментальных научных исследований электромагнитных параметров СВЧ-устройств».

Сумма контракта и количество изделий, поставленных в страну – участницу НАТО, не сообщается. Но известно, что ферритовые циркуляторы могут использоваться в составе радарных систем, систем радиолокации, спутниковой связи, метеорологических антенн, медицинской техники и космических аппаратов.

«Это первая поставка наших приборов для проведения фундаментальных научных исследований в Канаду», – отметил гендиректор «Феррит-Домен» Георгий Медовников. Сделка подтверждает, что продукция Ростеха «соответствует самым серьезным мировым требованиям», уверен исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Ранее петербургский НИИ «Феррит-Домен» стал поставщиком космической программы Индии.