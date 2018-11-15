По госконтракту — в утиль, по факту — на продажу: на «Авито» продают щебень и шпалы, полученные при разборке трамвайных путей

Вслед за плиткой с улиц города, на продажу через Интернет пошли пропитанные вредными веществами шпалы и щебень, «добытые» подрядчиками в ходе ремонта трамвайных путей. «Фонтанка» приценилась к тому, за что платит городской бюджет.

Александр Тарасенков/Интерпресс

ГУП «Горэлектротранс» тратит 11,6 млн рублей на разборку трамвайных путей. По контракту почти 2,5 млн рублей должны уйти на утилизацию шпал, песка, щебня и других материалов. Однако вместо того, чтобы отравиться на полигон, сырье пошло в Интернет.

На «Авито» 31 появилось объявление о продаже трамвайных шпал. По указанному в публикации номеру, который числится за Алексеем Масленниковым, «покупателю» (корреспонденту «Фонтанки») сообщили, что шпалы снимаются с трамвайных путей вдоль Рябовского шоссе. На момент звонка, по словам продавца большая часть уже была продана, но 100 шпал еще можно было купить, по 150 рублей за штуку. Таким образом несколько тысяч пропитанных вредными веществами шпал, которые представляют собой объект 4 класса опасности, вместо того, чтобы быть утилизированными, могли уйти в частные руки.

В марте 2018 года госпредприятие «Горэлектротранс» заключило контракт с компанией «Комфортстрой» на снятие трамвайных путей на Рябовском шоссе от улицы Коммуны до конечного пункта «Ржевка». Именно с этого участка Алексей Масленников собирался продать «Фонтанке» две сотни шпал.

По условиям соглашения стоимостью 11,6 млн рублей подрядчик должен до 31 января 2019 года демонтировать почти 2,5 км пути. Образовавшиеся в ходе работ демонтажа материалы – шпалы, асфальт, щебень, песок и прочее – должно было пойти в утиль. В контракте на эти работы для подрядчика заложено чуть меньше 2,5 млн рублей. Общее количество шпал на 1 км пути, если верить техническому заданию к госконтракту, составляет 1680, то есть на всем участке снять нужно было почти 4,1 тыс бруса. Из них лишь 336 должны были вернуться к заказчику.

«Насколько я знаю, трамвайные шпалы пропитывают креозотом. В теории, конечно, можно изъять пропитку, но едва ли несведущий человек понимает это. Вообще, креозот — довольно ядовитая штука, но не думаю, что кто-то может не заметить его и умереть, ведь он ощутимо воняет», – успокоил «Фонтанку» председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

В ипостаси покупателя корреспондент «Фонтанки» узнал у Алексея Масленникова, что раскупили уже практически все шпалы. «Точно не знаю, сколько еще осталось. У меня пацаны забирали по 150 рублей, весь объем. Процентов 90, наверное, от всего, что было. Доставить не могу, у меня здесь объект – трамвайный путь демонтируем до Ржевки, дорога жизни – знаешь? Никаких проблем с ними не будет», – рассказывал Алексей. Если его слова правдивы, то на сделке с «пацанами» он мог заработать до 500 тысяч рублей.

В ходе второго раунда переговоров он рассказал, что количество оставшихся шпал точно превышает 200, а новый товар регулярно находят на месте. Корреспонденту «Фонтанки» удалось сбить цену до 100 за штуку, а на вопрос, что можно взять кроме шпал, последовал ответ: «Есть 5000 м3 щебня. Отдам по 450 рублей за куб». Примечательно, что объявление о продаже вторичного щебня по 500 рублей за м3 «из под трамвайных путей» появилось на «Авито» еще 5 октября. На фотографиях, прикрепленных к объявлению, тоже легко узнается Рябовское шоссе. Вот только щебень продавал не Масленников, а человек по имени Виталий, уже знакомый читателям «Фонтанки» как бизнесмен, торговавший якобы новенькой плиткой, снятой с Садовой улицы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры тогда с непривычной для Смольного резкостью исключили вероятность того, что плитка действительно была снята с центральных улиц города, и выразили мнение, что продавец просто приукрасил свое объявление вымыслом.

Фото: скриншот объявления/avito.ru

Фото: скриншот объявления/avito.ru

В разговоре с корреспондентом Виталий Конев сообщил, что щебня больше нет, а когда узнал, что беседует с журналистом заявил, что ничем незаконным не занимается: мол, в объявлении можно написать все, что угодно. В пример он привел слово из трех букв, которое переодически можно встретить на заборах и заброшенных зданиях в отдаленных районах Петербурга.

Алексей Масленников же, когда давал комментарий для материала, подчеркнул, что в итоге ничего не продал, а его рассказ о предыдущем успехе в сделках был маркетинговым ходом. Куда уезжали демонтированные шпалы — он якобы не знает. «Я тут просто сторож», – ехидно добавил Масленников, на которого в декабре 2017 года была выписана доверенность на оранжевый самосвал, принадлежащий компании «Комфортстрой».

«Я с этой ситуацией попробую разобраться, но у меня таких данных [о продажах шпал и щебня] нет. Я не знаю о чем вы говорите, и что за Виталий и Алексей. К тому же в объявлениях на «Авито» можно цену сколько угодно набивать себе. И вообще, откуда мне знать, что вы корреспондент «Фонтанки»?», – заявил по телефону директор компании «Комфортстрой» Андрей Булатов. Он пообещал связаться с нашим изданием позднее, когда вникнет в ситуацию. Пока, видимо, не вник.

Первое заявление Масленникова о продаже больших объемов шпал легко опровергнуть подлинными документами об утилизации. Булатов сообщил, что «вероятно, располагает такими». В карточке контракта, несмотря на скорое истечение сроков соглашения, никаких отчетных документов о выполненных работах пока не появилось. Подлинность бумаг предстоит проверить «Горэлектротрансу», который не смог оперативно прокомментировать ситуацию не смог – возможно на предприятии отвлечены приходом сотрудников ФСБ. В комитете по транспорту тоже оказались не готовы разговаривать.

PS: Единственная пока реакция на вопросы "Фонтанки" – объявление о продаже закрыто по просьбе владельца.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»