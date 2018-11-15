Застрявшие на несколько суток в Иркутске пассажиры рейса в Шанхай смогли покинуть Россию

Летевших рейсом авиакомпании AirFrance из Парижа в Шанхай и застрявших в Иркутске пассажиров вывезли из Сибири на аварийных самолетах.

«Боинги-777 авиакомпании AirFrance вылетели в Париж. Первый – 14 ноября в 22:00, второй – сегодня в 7 часов утра. Оба самолёта прошли проверку специалистов AirFrance, которые специально для этого прибыли в Иркутск. Все необходимые разрешения на вылет были получены», – сообщает 15 ноября на своей странице в «Фейсбуке» пресс-служба иркутского аэропорта.

Первый лайнер совершил экстренную посадку в Сибири в воскресенье, 11 ноября, из-за произошедшего на борту задымления. Всех пассажиров злополучного рейса разместили в гостиницах. Среди них оказались арт-директоры французского дома моды Louis Vuitton. В ночь на 13 ноября в Шанхай из Иркутска также не смог вылететь резервный самолет AirFrance, который собирался забрать пассажиров Boeing 777. У него произошел сбой гидросистемы из-за российских морозов.

Иностранцы активно выкладывали в Instagram посты о своем неожиданном пребывании в Сибири. Они старались не унывать: слушали Boney M, ели кедровые орехи и фотографировали заснеженные виды из окна гостиницы. А также благодарили россиян за виртуальную поддержку.