Налог для самозанятых окончательно принят Госдумой, штрафы остались прежними

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налогообложении самозанятых. Об этом сообщается 13 ноября на официальном сайте нижней палаты парламента.

Закон будет работать в режиме эксперимента с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. В первом чтении документ был одобрен в конце октября.

Физическое лицо, которое войдёт в такой режим отношений с государством, будет платить 4% от доходов, полученных с физических лиц, и 6% от доходов с ИП и юрлиц. Схема работает, только если самозанятый зарабатывает не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц), не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам.

Самозанятым может считаться и тот, кто просто сдаёт своё имущество в аренду. Новым налоговым режимом смогут воспользоваться и ИП, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация и учёт прибыли будут вестись через мобильное приложение «Мой налог».

Новым порядком налогообложения не смогут воспользоваться бизнесмены, которые работают с акцизными товарами, посредники и занятые на добыче и реализации полезных ископаемых. Кроме того, вне эксперимента остаются арбитражные управляющие, оценщики, нотариусы и адвокаты.

Участники эксперимента освобождаются от уплаты НДФЛ и НДС, за исключением ввоза товаров в Россию. Две трети собранных таким образом налогов будут оставаться в региональных бюджетах. Однако за отказ платить налог самозанятый будет оштрафован на 20% от суммы неучтённой сделки. За повторное нарушение в течение полугода последует штраф на всю сумму сделки, которая была скрыта от налоговых органов.

Ранее автор законопроекта депутат Андрей Макаров отмечал в интервью «Фонтанке», что Петербург пока не рассматривается как участник эксперимента, а стимулировать самозанятых, которые решат войти в такой налоговый режим с государством, будут Уголовным кодексом.