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Происшествия
15.11.2018 12:07
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Дмитрию Грачёву, отрубившему кисти рук жене из ревности, дали 14 лет строгого режима

Серпуховский городской суд Подмосковья вынес приговор Дмитрию Грачёву, который из ревности отрубил кисти рук своей жене Маргарите. Домашний тиран получил 14 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить жертве 2 миллиона 35 тысяч рублей компенсации. 

Об этом 15 ноября сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области. Грачёва признали виновным по трём статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа, а также угроза убийством и похищение. При этом на суде мужчина признал вину лишь частично. Он согласился с очевидным – с тем, что лишил свою жену кистей рук. Гособвинение запрашивало для него 17 лет колонии строгого режима. 

По версии следствия, в декабре 2017 года Грачев в порыве ревности вывез Маргариту в лес, перевязал ей руки и десяток раз рубанул по ним топором. После он сам отвёз жену в больницу и пришёл в полицию с повинной. Медикам удалось восстановить женщине лишь одну руку, другую пришлось протезировать.

В Подмосковье продолжается расследование уголовного дела по факту халатности участкового уполномоченного полиции, проигнорировавшего заявления Маргариты Грачевой об угрозах убийством со стороны мужа.

 

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