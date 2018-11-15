СМИ: Владимир Путин проведет «полноформатную встречу» с вице-президентом США Майклом Пенсом

Президент России Владимир Путин проведет в Сингапуре двустороннюю встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом 13 ноября сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По его данным, решение о проведении «полноформатной встречи» было принято после того, как Путин и Пенс коротко переговорили на полях Восточноазиатского форума. Видеозапись эпизода появилась в твиттере журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

Российско-американские переговоры на ногах: Путин пообщался в Сингапуре с вице-президентом США Пенсом и помощником Трампа Болтоном pic.twitter.com/2kI72uhbnW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.

Изначально предполагалось, что на встречу пригласят «ограниченный пул российских журналистов», однако позже ее решили сделать закрытой для прессы. Дмитрий Смирнов уточнил: «Двусторонняя встреча Путина и Пенса в Сингапуре все же состоится. Но пока не ожидавшие такого поворота сингапурцы не могут найти для нее подходящую комнату».