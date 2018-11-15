Ремонт на мосту через Охту на КАД продлевают. Без закрытий переправа могла бы рухнуть

Ограничения движения на Беляевском мосту через реку Большая Охта на КАД должны были снять сегодня, но продлили ориентировочно до 25 ноября. Необходима дополнительная диагностика элементов сооружения. Об этом «Фонтанке» сообщили 15 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», а также рассказали, почему мост ремонтируют уже не первый год подряд.

С 1 октября на Беляевском мосту меняли опорные части. При демонтаже последней части выяснилось, что нужно дополнительно обследовать подферменную площадку. После проведения обследования проектный институт даст заключение о том, требуется ли усиливать конструкцию моста в местах опирания опорной части.

В настоящее время на Беляевском мосту внешнее кольцо закрыто, движение в оба направления осуществляется по внутреннему кольцу, по двум полосам в каждом направлении. Из-за этого в обе стороны образуются пробки, затор наблюдается и сейчас.

Эти пробки, как правило, входят в число крупнейших в городе, по оценке «Яндекса». Например, сегодня утром пробка на внешнем кольце в этом месте была первой в топ-5 – 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. В таком виде она продержалась 2,5 часа.