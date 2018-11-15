Ремонт на мосту через Охту на КАД продлевают. Без закрытий переправа могла бы рухнуть
Ограничения движения на Беляевском мосту через реку Большая Охта на КАД должны были снять сегодня, но продлили ориентировочно до 25 ноября. Необходима дополнительная диагностика элементов сооружения. Об этом «Фонтанке» сообщили 15 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», а также рассказали, почему мост ремонтируют уже не первый год подряд.
С 1 октября на Беляевском мосту меняли опорные части. При демонтаже последней части выяснилось, что нужно дополнительно обследовать подферменную площадку. После проведения обследования проектный институт даст заключение о том, требуется ли усиливать конструкцию моста в местах опирания опорной части.
В настоящее время на Беляевском мосту внешнее кольцо закрыто, движение в оба направления осуществляется по внутреннему кольцу, по двум полосам в каждом направлении. Из-за этого в обе стороны образуются пробки, затор наблюдается и сейчас.
Эти пробки, как правило, входят в число крупнейших в городе, по оценке «Яндекса». Например, сегодня утром пробка на внешнем кольце в этом месте была первой в топ-5 – 7,3 километра от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. В таком виде она продержалась 2,5 часа.
Справка:
Низководный мост через реку Большая Охта на 38-м километре внутреннего кольца КАД был открыт осенью 2006 года. Он представляет собой два параллельно расположенных моста с четырьмя полосами движения в каждом направлении. С учетом нагрузок, значительно превышающих проектные значения, – в сутки здесь проезжает более 72 тысяч автомобилей – некоторые конструктивные элементы пришли в изношенное состояние и потребовали замены. В частности, при плановом обследовании сооружения в 2015 году специалисты пришли к выводу, что замене подлежат опорные части и деформационные швы.
Работы на искусственном сооружении было решено проводить в несколько этапов, так как одновременная замена опорных частей на внутреннем и внешнем кольце потребовала бы полного перекрытия движения по федеральной магистрали. В 2015 году подрядная организация заменила поврежденный деформационный шов на внешнем кольце. В 2016 году была заменена одна вышедшая из строя опорная часть и поврежденный деформационный шов, выполнена окраска металлических элементов арочной части моста на внутреннем кольце КАД, а также замена поврежденных шумозащитных экранов. В 2017 году на внутреннем кольце были заменены вышедшие из строя опорные части. В 2018 году проводилась замена вышедших из строя восьми опорных частей на внешнем кольце КАД.
В период выполнения работ движение транспорта по части сооружения приходилось полностью перекрывать, что вызывало немало нареканий со стороны автовладельцев. Перепуск движения на внешнее или внутреннее кольцо в данном случае был необходим для снятия нагрузки, недопустимой при подъеме и опускании пролетных строений. Данное решение было принято на основании действующей нормативно-технической документации и указаний проектной организации. Замена опорных частей «под движением» с учетом количества проезжающих здесь автомобилей неизбежно привела бы к разрушению конструкций моста.
Для сокращения сроков замены опорных частей подрядная организация проводила ряд подготовительных работ еще до момента перепуска движения. В частности, выполнялось вваривание рёбер жесткости для усиления пролетных строений в местах опирания на домкраты для подъема пролетных строений, устройство плавсистем и накаточных путей для извлечения старых и установки новых опорных частей. Рабочие трудились в две смены 24 часа в сутки. При необходимости на объекте присутствовали представители проектной организации для принятия технических решений в максимально короткие сроки.
95% работ по замене опорных частей проводится ниже уровня проезжей части, под пролетным строением моста, в связи с чем проезжающие мимо автовладельцы не видят все процессы производства работ, подчёркивают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».