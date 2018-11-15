47% смартфонов в СЗФО купили петербуржцы. Средний чек — 18 тысяч рублей

Более миллиона смартфонов продали в Петербурге за 9 месяцев 2018 года. Их стоимость превысила 19,7 млрд рублей, сообщает ретейлер «Связной | Евросеть» 15 ноября.

По данным компании, к октябрю в Северной столице продано более 1,089 млн смартфонов (прирост — 5% к прошлогоднему уровню) на сумму более 19,7 млрд рублей (здесь прирост существеннее — сразу на четверть). При этом в других регионах Северо-Запада за тот же период реализовано более 1,2 млн гаджетов на сумму более 16,5 млрд рублей. Петербуржцы купили 47% «трубок» в федеральном округе.

По оценке ретейлера, в городе на Неве покупают более дорогие телефоны, чем в других субъектах СЗФО. Средний чек за купленный в Петербурге мобильный – 18 119 рублей (+20%). В среднем по округу цена проданного смартфона составила 13 593 рубля (+19%).

Топ-5 брендов по итогам продаж в Петербурге выглядит так: Samsung – 270 300 устройств (-3%), Apple – 187 200 смартфонов (прирост 17%), Mi – 154 700 штук (+66%), Honor – 106 830 устройств (+163%), Huawei – 67 370 устройств (+94%). При этом в выручке лидирует Apple.

По информации экспертов, более 80% смартфонов по-прежнему реализуется через офлайн-каналы продаж. Растущий спрос на дорогие гаджеты стимулируют рассрочки.