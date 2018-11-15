УПЦ КП заявила, что неизвестные бросили «коктейли Молотова» в Андреевскую церковь в Киеве. И в этом увидели руку Москвы

Злоумышленники якобы закидали бутылками с зажигательной смесью дом-фундамент Андреевской церкви в Киеве, однако религиозному строению не был нанесен ущерб. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

«Около 7:20 утра (8:20 по московскому времени) 15 ноября неизвестные бросали «коктейли Молотова» в двери стилобата Андреевской церкви. Возгорания не произошло, вреда не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата – комендант помещения: нападавшие применили силу и газовый баллончик», – написал он 15 ноября на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, за атакой якобы стоят «приспешники Москвы», которые «прозрачными намеками» пытаются напугать представителей Вселенского патриарха. Зоря подчеркнул, что этого сделать не удастся.

Андреевская церковь имеет символическое значение для Украины, так как 7 ноября украинский президент Петр Порошенко утвердил ее передачу в ведение Константинополя. В УПЦ Киевского патриархата заявили, что храму отведена роль «церковного посольства» Вселенского патриархата в их стране.

Решение Константинополя предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.