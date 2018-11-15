«Ты с ума сошел? Это же Путин!» Кремль и охрана сингапурского саммита опровергли, что президента России просили пройти через металлоискатель

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в сингапурском торгово-выставочном центре.

«Нет. Это не так. Он проходил, как и все, через турникет», – заявил пресс-секретарь президента 15 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах ролика глава России действительно проходит через обычный турникет. Рамки металлоискателей стоят в другой стороне. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов рассказал, что даже задал вопрос охране: «Спросил сейчас у секьюрити: "Правда, у вас вчера Путин проходил через рамку?" – "Ты с ума сошел? Это же Путин!"»

Тот самый момент, когда «Путин проходит через металлоискатель». Но на самом деле это обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего pic.twitter.com/WFDeGHhBxe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.

Ранее спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Путин по настоянию сингапурских служб безопасности прошел через рамку металлоискателя во время саммита Россия — АСЕАН. При этом прибор «зазвенел», но досматривать главу государства никто не стал.

Президент России прилетел в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита Путин уже принял участие в нескольких двусторонних встречах, также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.