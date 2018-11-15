Владелец машины, пускавшей газ на Просвещения, найден, утечка устранена

Собственник автомобиля, припаркованного во дворе дома 32/2 по проспекту Просвещения в Петербурге, нашёлся. Об этом 15 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «ПетербургГаза». На баллоне, установленном в багажнике «Шевроле Лачетти», перекрыли кран, тем самым локализовав утечку газа. Оцепленная ранее машина передана владельцу.

Напомним, жильцы дома на Просвещения в ночь на 15 ноября не могли уснуть из-за запаха газа во дворе и тревожащей их вероятности взрыва. Служба газа не нашла на линии неисправности, источник резкого запаха пропана исходил от оставленной рядом с домом иномарки. Специалистам пришлось ждать, пока хозяин проснётся и выйдет к своему «Шевроле».