В Кремле уже готовятся к большой пресс-конференции президента. Предварительная дата — 20 декабря

Общение Владимира Путина с представителями прессы может состояться в конце декабря.

Большая пресс-конференция главы государства будет организована 20 декабря, сообщает 15 ноября РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента и СМИ. Пока эта информация официально не подтверждена.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уклонился от комментариев, отметив лишь, что точную дату сообщат своевременно.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2018-м пройдет уже 14-е по счету мероприятие. Чаще всего общение с журналистами длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил на более чем 100 вопросов.