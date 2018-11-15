«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.

С началом зимней навигации «Уральские авиалинии» выполняют рейс Санкт-Петербург-Екатеринбург-Хабаровск трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Удобством для пассажиров стало сокращение числа промежуточных посадок при выполнении данного рейса. Теперь посадка осуществляется только в Екатеринбурге.

Стоимость перелета по данному маршруту составляет от 29 863 рублей туда-обратно. Билеты уже в продаже на uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

Отдельным категориям граждан доступны авиабилеты по субсидированным тарифам – от 7300 рублей в одну сторону. Приобрести льготные авиабилеты можно на вылеты до 31 декабря 2018 года только в кассах «Уральских авиалиний» при предъявлении документов, подтверждающих право на субсидию.