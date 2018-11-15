ФСБ задержала группу сборщиков денег для террористов в Сирии через Telegram

В Томской области сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и обезвредили организованную группу, которая отправляла средства боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГ на территории Сирии», – цитирует 15 ноября ЦОС ФСБ России «Интерфакс».

В деятельности группы принимали участие и граждане России, которые, как отметили в ФСБ, соблюдали повышенные меры конспирации. Число задержанных не разглашается.

В домах сборщиков денег провели обыски, в результате которых были изъяты банковские карты, инструкции, а также пропагандистская литература.

Злоумышленников подозревают в финансировании терроризма. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ регулярно пресекает деятельность групп, занимающихся сбором денег для ИГ. Так, в мае в Москве были задержаны 13 российских и иностранных граждан, которые также организовали каналы в Telegram для финансирования боевиков в Сирии.