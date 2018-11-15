Instagram: Аккаунт Кадырова был разблокирован «по ошибке»

Социальная сеть Instagram впервые прокомментировала ситуацию с аккаунтом главы Чечни, который был разблокирован, но через несколько часов вновь перестал открываться.

«Эта учетная запись [Рамзана Кадырова] была ошибочно восстановлена ​​и теперь удалена», – цитирует 15 ноября заявление Instagram издание Buzzfeed.

В среду, 14 ноября, аккаунт Kadyrov_95 был разблокирован после того, как его удалили в декабре 2017 года. Кадыров посчитал это торжеством справедливости, так как 3,2 миллиона его подписчиков не могли читать его мысли. Глава Чечни успел выложить всего одно фото с пистолетом и стихотворение про него же, после чего в ночь на 15 ноября страницу снова заблокировали.

У чеченского лидера была также другая страничка: za_kadyrov_95, которую заблокировали неделю назад.