Осенний «LENINGRAD»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.

Если бы вы были художником Иваном Шишкиным, то именно здесь написали знаменитое полотно «Ели в Шуваловском парке». А будучи поэтом, воспели эти места в стихах, как это делал Александр Блок.

Ах, да! Были еще Шаляпин, Гоголь и Лесков. Знаете, что их с вами объединяло? В свое время они тоже жили и черпали вдохновение на этой живописной высоте Санкт-Петербурга – Поклонной горе.

Сегодня компания «Лидер Групп» реализует здесь свой новый проект: ЖК LENINGRAD. Величественное здание с фонтаном, панорамными окнами во всю стену и видовыми террасами – идеальное место для отдыха, и комфортной жизни.

Мы позаботились о том, чтобы бытовые мелочи не отвлекали вас от созерцания красот Петербурга с высоты 42-х метров над уровнем моря. В комплексе предусмотрены колясочные, служба консьержей и места для хранения велосипедов. Бесшумные лифты фирмы OTIS быстро доставят вас прямо в подземный паркинг. Малое количество квартир на этаже обеспечивает комфортную среду проживания.

Более подробно о новом ЖК LENINGRAD можно узнать на нашем официальном сайте https://lidgroup.ru/ или в сообществе https://vk.com/lider_official

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/