«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.

«Сегодня мы отметили рекордные достижения авиакомпании «Победа» с точки зрения ее операционной эффективности при эксплуатации узкофюзеляжных самолетов модели Boeing 737NG. Еще несколько лет назад никто не мог себе представить, что операционные показатели «Победы» могут стать отраслевыми ориентирами, а западные лоукостеры будут стремиться повторить результаты российской авиакомпании. Это подтверждение факта, что российская авиация является неотъемлемой частью глобальной авиационной индустрии», – отметил региональный директор по продажам и маркетингу компании Boeing Макс Нилов.

Во флоте авиакомпании «Победа» 23 самолета Boeing 737NG, до конца года ожидается поставка еще одной машины такого типа, в 2019 году – еще шести самолетов. Все воздушные суда поставляются в авиапарк «Победы» напрямую с завода-производителя, средний возраст флота составляет около 2,5 лет.

Компания Boeing, которая регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов, регулярно отмечает успехи «Победа». Авиакомпания устанавливает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Что касается маршрутной сети компании, около 38% карты полетов – уникальные направления.