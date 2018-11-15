Ради фильма каннского призёра перекроют движение в центре Петербурга и на Петроградке

В Петербурге – в Центральном районе и на Петроградской стороне – снова ограничат движение в связи со съёмками фильма о ленинградских женщинах послевоенного времени «Дылда».

Как сообщает пресс-служба КРТИ, закрывается движение на следующих участках:

с 6:00 16 ноября до 22:00 17 ноября – по Перекупному переулку от Херсонской улицы до Конной улицы и по Херсонской улице в направлении от проспекта Бакунина к Исполкомской улице (вдоль дома 12/13 по Перекупному переулку);

с 3:00 до 22:00 18 ноября – по улице Чапаева от улицы Куйбышева до Большой Посадской улицы и по улице Котовского от Большой Посадской улицы до улицы Мира.

Запрет парковки вводится:

с 15:00 16 ноября до 3:00 18 ноября – по улице Чапаева от улицы Куйбышева до Большой Посадской улицы и по улице Котовского от Большой Посадской улицы до улицы Мира;

с 00:00 15 ноября до 6:00 16 ноября – по Перекупному переулку от проспекта Бакунина до Невского проспекта и по Херсонской улице от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы.

В октябре из-за съёмок «Дылды» закрывали улицы в Адмиралтейском и Центральном районах.

Фильм рассказывает о женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Его снимает молодой режиссёр Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Журналисты и критики не раз называли его главным кинооткрытием 2017 года. Он получил премию в Каннах за картину «Теснота».